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Где смотреть онлайн Шахтер - Александрия: расписание трансляций

суббота, 11 мая 2019, 12:45
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В субботу, 11 мая в Харькове состоится матч 28-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором "Шахтер" сыграет с "Александрией". Встреча пройдет на стадионе "Металлист".

ШАХТЕР - АЛЕКСАНДРИЯ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 19:30.

Прямая трансляция противостояния первой и третьей команд пройдет на украинском телеканале "Футбол 2".

В текущем розыгрыше чемпионата Украины команды встречались уже три раза. Все три матча завершились победой действующего чемпиона и лидера первенства. В первых двух играх донецкая команда выиграла со счетом 2:0, а третья встреча завершилась их победой с результатом 1:0.

Ранее "Апостроф" сообщал, что английские клубы установили рекорд еврокубков.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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