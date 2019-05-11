Итальянские волейболистки разделись после победы и прикрыли тела кубком: фото

Волейболистки итальянской команды "Имоко Воллей" после победы в финальной серии первенства страны устроили необычную фотосессию.

В раздевалке они сфотографировались обнаженными, при этом прикрывали тело они только завоеванным кубком.

Соответствующие фото были опубликованы в Instagram.

В комментариях пользователи поздравляют команду с победой и расхваливают женскую красоту.

Отметим, что "Имоко Воллей" удалось выиграть чемпионат Италии во второй раз подряд и в третий раз в истории. Вскоре этой команде предстоит сыграть в финале Лиги чемпионов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду поделился своей фотографией в практически обнаженном виде.