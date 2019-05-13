Американский баскетболист установил уникальное достижение в матче НБА: опубликовано видео

"Торонто Рэпторс" в седьмом матче полуфинальной серии Восточной конференции НБА обыграл "Филадельфию Сиксерс" благодаря победному броску форварда Кавая Ленарда на последней секунде.

Впервые в истории НБА судьба седьмого матча серии была решена точным броском с финальной сиреной. Последний раз похожий случай произошел в первом раунде плей-офф сезона-1988/89. Тогда игрок "Чикаго Буллз" Майкл Джордан принес победу своей команде броском с финальной сиреной в матче с "Кливленд Кавальерс", но это произошло в пятом поединке серии.

"Торонто" – "Филадельфия" - 92:90 (18:13, 26:27, 23:24, 25:26), счет в серии 4:3

Кроме того, Ленард набрал 243 очка в серии с "Филадельфией" и это стало вторым результатом в истории НБА. Рекорд был установлен в 1993 году, когда Джордан набрал 246 очков в финальной серии с "Финиксом".

В финале Восточной конференции "Торонто" встретится с "Милуоки Бакс".

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