Сборная России стала соперницей украинской команды на чемпионате мира

Мужская и женская сборные Украины по баскетболу 3х3 узнали своих соперников по групповому этапу чемпионату мира.

Об этом сообщает sport.ua.

Так, наша мужская команда под руководством Олега Юшкина сыграет в группе B с Россией, Монголией, Эстонией и Пуэрто-Рико.

Женская сборная Украины, которой руководит Владимир Холопов, в группе D будет соперничать с той же Россией, Индонезией, Италией и Новой Зеландией.

Чемпионат мира по баскетболу 3х3 будет проходить с 18 по 23 июня в Амстердаме (Нидерланды). Зарубежные специалисты уже назвали группы, в которые попали наши мужская и женская команды, одними из самых сложных на турнире.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинская спортсменка завоевала золотую медаль на престижном турнире по борьбе.