Зидан определился с судьбой украинского голкипера в "Реале"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан принял решение доверить место резервного голкипера "сливочных" своему сыну Люке.

По информации испанского издания Marca, француз сделал выбор в пользу сына, а не украинца Андрея Лунина, который сейчас играет за "Леганес" на правах аренды.

По мнению наставника, между его сыном и украинским вратарем особой разницы в классе нет.

Как известно, в новом сезоне голкипер сборной Украины продолжит выступать за "Леганес".

В текущем сезоне Андрей сыграл в составе "Леганеса" шесть матчей, в которых пропустил пять мячей. В составе "Реала" в официальных матчах Лунин не играл.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский футболист дебютировал в новой команде с сенсационной победы над "Реалом".