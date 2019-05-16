Бухать и отдыхать: в "Ингульце" поделились эмоциями после поражения от "Шахтера"

Президент футбольного клуба "Ингулец" из пгт Петрово Кировоградской области Александр Поворознюк не расстроился после того, как его команда уступила донецкому "Шахтеру" (0:4) в финальном матче Кубка Украины.

"Все зае**сь, ребята. Пусть кто-то повторит то, что сделали мы. Чего хочется? Побыстрее доехать домой. Потому что завтра у нас пьянка в час. Боимся напиться, чтобы на "Металлист" не собраться и нам невыезд не влупили" - сказал он после игры.

Поворознюк подчеркнул, что его команда совершила подвиг.

"Получилось, что получили торбу. Мы играли в футбол. Старались, но против такой машины... Это все равно что "Запорожец" против "Мерседеса".

Конечно, я доволен командой. Главное, чтобы на "Металлист" собрались. Но учитывая, что эту команду мы можем и пьяные обыграть, завтра будем бухать и отдыхать", - добавил он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" повторил уникальное достижение "Динамо" в Украине.