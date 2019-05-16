Канада - Франция: видео онлайн трансляция матча ЧМ по хоккею

В четверг, 16 мая, в Словакии пройдет очередной матч группового этапа чемпионата мира по хоккею, в котором сыграют сборные Канады и Франции.

Начало встречи в 17:15.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию матча Канада - Франция.

Плеер с трансляцией появится за несколько минут до начала встречи.

Встреча состоится в Кошице на стадионе "Стил Арена".

В предыдущих матчах турнира сборная Канады одержала победы над Великобританией (8:0) и Словакией (6:5). Также канадцы уступили Финляндии (1:3). Команда Франции все три своих матча проиграла. Французы были слабее Дании (4:5), США (1:7) и Германии (1:4).

В турнирной таблице группы канадцы идут на четвертом месте, а французы - на седьмом.

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