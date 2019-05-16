Юная украинская теннисистка вышла в четвертьфинал престижного турнира

Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в четвертьфинал турнира в в испанском в Ла-Бисбаль-дель-Ампурдане.

В 1/8 финала украинка в двух сетах уверенно переиграла Штефани Фегеле из Швейцарии.

Костюк сходу захватила инициативу и повела со счетом 4:0 в первом сете, а затем довела партию до победы. Во втором сете некоторое время шла равная борьба, но в пятом гейме украинке удалось взять гейм на подаче соперницы, а в конце сета она сделала еще один брейк.

Марта Костюк (Украина) - Штефани Фегеле (Швейцария) - 6:2, 6:3

В четвертьфинале 16-летняя Костюк сыграет с победительницей матча Ван Сиюй (Китай) и Даниэла Сегель (Чили).

Ранее "Апостроф" сообщал, что первая ракетка Украины драматично вылетела с престижного турнира.