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Известный бренд часов презентовал уникальную модель для Ломаченко: опубликовано фото

вторник, 21 мая 2019, 11:22
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Известный на весь мир бренд часов Christophe Claret презентовал специальную модель для одного из лучших боксеров современности, украинца Василия Ломаченко.

Как сообщают западные издания, на часах чемпиона мира в легком весе по версиям WBA и WBO изображены обе олимпийские медали Ломаченко.

Часы были официально представлены в Каннах 20 мая во время вечеринки.

Известна, что модель была выпущена ограниченной партией, а значит купить их смогут далеко не все желающие.

Ранее "Апостроф" сообщал, что следующим соперником Василия Ломаченко станет британский олимпийский чемпион Люк Кэмпбелл. По информации источника, бой украинского чемпиона состоится в столице Великобритании Лондоне 31 августа 2019 года.

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