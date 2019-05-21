Российский спортсмен получил ужасную травму на силовых соревнованиях: опубликовано видео

Российский спортсмен Ярослав Радашкевич получил ужасный перелом ноги во время турнира по пауэрлифтингу, который состоялся в Хабаровске.

Об этом сообщает Lenta.ru.

Радашкевич попытался выполнить приседание со штангой, но внезапно его ноги подкосились. Спортсмен был доставлен в больницу, где у него диагностировали закрытый перелом двух берцовых костей на одной ноге, а также полный перелом голени. По его словам, восстановление займет около полугода, и он, скорее всего, не сможет вернуться в спорт.

"Я так думал, что у меня связка просто потянута, поэтому не обращал внимания, просто обезболивающие пил, тренировался, готовился. Приехал, начал с веса в приседаниях, который в зале очень легко выполнял, - 250 кг. По идее должен был на состязаниях намного больше присесть. Первые два подхода этот же вес, стартовый, не смог присесть. Меня в первом-втором подходе скосило немного, колени вовнутрь, наружу, затрясло. И после этого усилилась боль в голени. Ну и в третьем подходе вышел, думаю: присяду так присяду, нет так нет", - рассказал россиянин.

20-летний Радашкевич ранее становился чемпионом Открытого национального Кубка по пауэрлифтингу, жиму и тяге, а также Открытого кубка Азии.

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