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Швеция - Россия онлайн видео трансляция матча ЧМ по хоккею

вторник, 21 мая 2019, 00:10
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В матче 7-го тура группового турнира чемпионата мира по хоккею сыграют сборные Швеции и России. Поединок состоится на стадионе имени Ондрея Непелы в Братиславе.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию матча Швеция - Россия.

Начало встречи в 21:15.

Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала матча.

Букмекеры считают фаворитом матча россиян. На победу России предлагается коэффициент 2,25. Ничья в основное время оценивается коэффициентом 4,25. На успех Швеции можно поставить с коэффициентом 2,60.

После шести туров Россия лидирует в турнирной таблице группы В, набрав 18 очков. Швеция находится на третьей позиции, имея в активе 15 очков. Обе команды уже обеспечили себе выход в плей-офф.

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал, что в шестом туре Россия разгромила Швейцарию, Швеция победила Латвию.

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