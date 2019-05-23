Канада - Швейцария: онлайн видео трансляция матча ЧМ по хоккею

Сегодня, 23 мая, на чемпионате мира по хоккею в Словакии состоятся матчи 1/4 финала. В одном из них встретятся сборные Канады и Швейцарии.

Встреча команд пройдет на стадионе "Стил-Арена" в Кошице. Начало матча - в 17:15.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию матча Канада - Швейцария.

Плеер с трансляцией появится в этой новости за несколько минут до начала игры.

Сборная Канады вышла в четвертьфинал турнира с первого места в группе A, швейцарцы стали четвертыми в группе B. Ранее команды провели между собой 11 матчей. В семи случаях побеждали канадцы, еще четыре игры завершились победой команды Швейцарии.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Канада всухую разгромила США на чемпионате мира по хоккею.