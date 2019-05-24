Продолжение дела Мораеса: соперники сборной Украины отреагировали на решение УЕФА

Сборные Португалии и Люксембурга подали апелляции на решение УЕФА по форварду сборной Украины Жуниору Мораесу.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Дата рассмотрения протестов португальцев и люксембуржцев пока не разглашается.

Ранее УЕФА постановил, что нарушений в процессе натурализации бразильца не было обнаружено, и сборной Украины не будут засчитаны технические поражения в матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Португалией (0:0) и Люксембургом (2:1).

В данный момент 32-летний Мораес восстанавливается после перелома ребер и не поможет украинской сборной в июньских матчах отбора Евро-2020 с Сербией и Люксембургом.

Ранее "Апостроф" сообщал, что нападающий "Динамо" вызван в сборную Украины вместо Мораеса.