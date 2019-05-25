Состоялась жеребьевка Roland Garros-2019: с кем сыграют украинцы

В Париже прошла жеребьевка основной сетки Открытого чемпионата Франции по теннису – Roland Garros-2019.

На этом этапе соревнований Украину представят Элина Свитолина, Леся Цуренко, Даяна Ястремская, Катерина Козлова и Сергей Стаховский. Причем последний получил право выступить в основной сетке как "лаки-лузер".

Так, Свитолина получила девятый номер посева и в первом круге соревнований сыграет с американкой Винус Уильямс (52).

Цуренко (27) сыграет против канадки Эжени Бушар (77), а Ястремская (42) поспорит за выход во второй круг с испанкой Карлой Суарес-Наварро (28). Козлова (66) будет играть с одной из победительниц квалификации.

Что касается Стаховского, то в первом круге соревнований он сыграет с 29-й ракеткой мира французом Жилем Симоном.

Основная сетка турнира стартует с 26 мая.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Свитолина оплатила операцию на колене для украинской теннисистки Дарьи Лопатецкой.