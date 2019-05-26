"Динамо" - "Львов": Онлайн видео трансляция матча чемпионата Украины

В воскресенье, 26 мая, в матче 31-го тура чемпионата Украины по футболу сыграют "Динамо" и "Львов". Встреча команд пройдет в Киеве на стадионе "Олимпийский".

"Апостроф" проведет онлайн видеотрансляцию матча "Динамо" - "Львов".

Начало матча - в 17:00.

Главный арбитр встречи - Юрий Иванов.

Плеер с видеотрансляцией появится в этой новости за несколько минут до начала матча.

В текущем сезоне в Премьер-Лиге "Динамо" и "Львов" провели три встречи. Все они завершились со счетом 1:0. При этом в двух случаях победа была за "Динамо", в еще одном - за "Львовом".

Всего между собой сегодняшние соперники провели 5 матчей, и все они завершились с тем же счетом 1:0. На счету "Динамо" - четыре победы и одно поражение.

"Динамо" обеспечило досрочно себе второе место, "Львов" занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Украины.

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