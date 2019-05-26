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Где смотреть онлайн Шахтер - Мариуполь: расписание трансляций

воскресенье, 26 мая 2019, 09:45
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25 мая в Харькове на стадионе "Металлист" состоится матч 31-го тура чемпионата Украины между донецким "Шахтером" и "Мариуполем".

"ШАХТЕР" - "МАРИУПОЛЬ": ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

Начало встречи в 19:30.

Прямая трансляция противостояния представителей Донбасса будет доступна на украинском телеканале "Футбол 1".

"Шахтер" уже гарантировал себе чемпионский титул в этом сезоне и может позволить ротацию состава в оставшихся матчах национального первенства. В то же время "Мариуполь" также не преследует никаких турнирных целей.

Прошлая встреча команд проходила в Мариуполе и завершилась победой "горняков " со счетом 1:0.

Ранее "Апостроф" сообщал, что бывший форвард "Шахтера" Луис Адриано, ныне выступающий за московский "Спартак", сделал дорогой подарок своей шикарной любовнице Екатерине Дорожко.

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