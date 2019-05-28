Испанский топ-клуб подозревается в договорном матче

Испанская полиция сомневается в честном характере матча 38-го тура национального чемпионата, в котором "Валенсия" обыграла "Вальядолид" со счетом 2:0.

Об этом сообщает Football Espana.

По данным источника, несколько футболистов, возможно, делали ставки на исход матча.

Матч был крайне важен для "Валенсии", которая вела борьбу за попадание в Лигу чемпионов, а "Вальядолид" к тому времени уже обеспечил себе место в элитном дивизионе на следующий сезон.

В итоге "Валенсия" финишировала на четвертом месте и сыграет в Лиге чемпионов. "Вальядолид" занял итоговое 17-е место.

Также полиция рассматривает еще восемь матчей Примеры и Сегунды на договорной характер.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в украинском клубе раскрыли многомиллионную аферу.