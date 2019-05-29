Арсенал - Челси: стартовые составы на финал Лиги Европы

Стали известны стартовые составы английских "Арсенала" и "Челси" на финальную игру Лиги Европы, которая состоится сегодня, 29 мая, в столице Азербайджана - Баку.

АРСЕНАЛ - ЧЕЛСИ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Челси: Аррисабалага — Аспиликуэата, Кристенсен, Давид Луис, Эмерсон — Канте, Жоржиньо, Ковачич — Педро, Жиру, Азар

Запасные: Кабальеро, Камминг, Алонсо, Баркли, Игуаин, Дзаппакоста, Виллиан, Кэхилл, Ампаду, Галлахер, Макикрен

Арсенал: Чех — Папастатопулос, Косельни, Монреаль — Мэйтленд-Найлз, Торрейра, Джака, Колашинац — Озил — Ляказетт, Обамеянг

Запасные: Лено, Илиев, Эльнени, Лихтштайнер, Ивоби, Мустафи, Уэлбек, Дженкинсон, Гендузи, Нкетиа, Уиллок, Сака

Начало встречи в 22:00.

Ранее "Апостроф" сообщал, что армянский политик сделал скандальное заявление перед финалом Лиги Европы.