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Где смотреть онлайн Челси - Арсенал: расписание трансляций

среда, 29 мая 2019, 09:48
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29 мая в Баку (Азербайджан) на стадионе "Олимпийский" состоится финальный матч Лиги Европы, в котором встретятся лондонские "Челси" и "Арсенал".

ЧЕЛСИ - АРСЕНАЛ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 22:00.

Обслуживать матч будет итальянская бригада арбитров во главе с Джанлукой Рокки. Его помощниками будут Филиппо Мели и Лоренцо Манганелли.

Прямая трансляция противостояния английских клубов пройдет на украинском телеканале "Футбол 2". Кроме того, матч покажут российские телеканалы "Матч ТВ" и "Матч ТВ! Футбол 1".

ЧЕЛСИ - АРСЕНАЛ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Всего между собой команды провели 198 матчей. Преимущество по личным встречам удерживает "Арсенал": 76 побед при 59 ничьих и 63 поражениях.

Ранее "Апостроф" сообщал, что игрок сборной Украины шокировал сравнениями УПЛ и АПЛ.

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