"Динамо" в меньшинстве одержало уверенную победу в последнем матче сезона: видеообзор

В матче 32-го тура чемпионата Украины "Динамо" на выезде добилось победы над "Александрией" со счетом 2:0. Встреча состоялась в Александрии на стадионе "Ника".

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Александрия" - "Динамо".

Хозяева активно начали матч и уже на 4-й минуте Ковалец упустил хороший момент, не сумев пробить по воротам с близкого расстояния. Через несколько минут момент шанс был у Русина, который воспользовался ошибкой Панькива, но с острого угла пробил в голкипера. В середине тайма Де Пена навесил с фланга, Русин головой продлил передачу на дальнюю штангу и Цыганков ударом с близкого расстояния отправил мяч в сетку. Вскоре "Динамо" осталось вдесятером. Алибеков сфолил на Ковальце, получил вторую желтую карточку и покинул поле.

В начале второго тайма динамовцы дважды могли увеличить разрыв в счете, но сначала Цыганков из убойной позиции пробил мимо ворот, а затем удар Беседина отразил Панькив. Затем инициатива перешла к хозяевам, но свои шансы не использовали Ситало и Бабогло. "Динамо" наказало соперника за упущенные возможности. Цыганков получил мяч перед штрафной, обыграл двух соперников и отправил мяч в сетку. Практически тут же хозяева упустили самый реальный шанс забить гол. Протасов получил пас на 11-метровой отметке, но пробил выше ворот.

"Динамо" завершило сезон на втором месте и сыграет в квалификации Лиги чемпионов. "Александрия" финишировала на третьей позиции и в следующем сезоне примет участие в розыгрыше Лиги Европы.

"Александрия" – "Динамо" - 0:2 (0:1)

Голы: Цыганков (21, 69)

"Александрия": Панькив, Пашаев, Бухал, Бабогло, Лучкевич, Запорожан (Дедечко, 65), Ковалец (Пономарь, 74), Банада, Протасов, Задерака (Шастал, 70), Ситало.

"Динамо": Бущан, Шабанов, Бурда, Миколенко, Кендзера (Шапаренко, 27), де Пена, Шепелев, Цыганков, Алибеков, Русин (Кравченко, 35), Беседин (Дуэлунд, 88).

Предупреждения: Запорожан (20), Алибеков (24), Бабогло (26), Пономарь (85).

Удаление: Алибеков (32).

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