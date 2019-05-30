Сборная Украины провела спарринг с командой из второго дивизиона: видео

Сборная Украины по футболу провела контрольный матч с представителем второго по силе дивизиона страны - "Днепром-1".

Игра проходила в рамках подготовки к отборочным матчам Евро-2020 и завершилась победой подопечных Андрея Шевченко со счетом 2:1.

Состав сборной Украины был далек от оптимального и в него были включены игроки молодежной сборной.

Украина - Днепр-1 2:1

Голы: Яремчук, 14, 57 - Панасенко, 82.

Состав сборной Украины: Билык (молодежная сборная), В. Кравец, Пластун, Прокопчук (молодежная сборная), Петряк , 77, Милованов, (молодежная сборная), Малиновский (46, Козак, молодежная сборная), Зинченко, Безус, Коноплянка, Швед, Яремчук.

Напомним, что 7 июня Украина сыграет с командой Сербии, а 10-го - с Люксембургом.

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