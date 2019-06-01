Тоттенхэм Хотспур - Ливерпуль 0-2: видео голов

В финальном матче Лиги чемпионов "Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм Хотспур" и стал победителем турнира. Встреча состоялась в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано".

ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР - ЛИВЕРПУЛЬ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Счет в матче был открыт уже на второй минуте. Салах реализовал пенальти за игру рукой Сиссоко в штрафной своей команды.

На 87-й минуте Ориги поставил точку в матче. Бельгиец из пределов штрафной площади пробил в дальний от Льориса угол без шансов для того.

Таким образом, "Ливерпуль" выиграл 6-й в своей истории Кубок чемпионов.

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