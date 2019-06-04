Где смотреть онлайн Карпаты - Волынь: расписание трансляций

4 июня состоится первый матч стыковой матч за место в украинской Премьер-лиге между львовскими "Карпатами" и луцкой "Волынью". Встреча пройдет во Львове на стадионе "Украина".

КАРПАТЫ - ВОЛЫНЬ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 19:00.

Прямая трансляция противостояния львовского и луцкого клубов пройдет на украинском телеканале "ZIK".

Главный судья - Максим Козыряцкий.

Напомним, что "Карпаты" финишировали на 10-м месте в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 33 очка. "Волынь" с 52 очками заняла третье место в Первой лиге.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Заря" провалила чемпионат Украины, но вышла в Лигу Европы.