"Карпаты" не смогли выиграть первую битву за выживание

В первом стыковом матче за место в украинской Премьер-лиге львовские "Карпаты" и луцкая "Волынь" сыграли вничью со счетом 0:0.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Карпаты" - "Волынь".

Первый тайм прошел в равной борьбе. Обе команды имели опасные моменты, но не сумели их реализовать. Во второй половине преимуществом владели хозяева, но огорчить вратаря соперников им не удалось. К сожалению, не обошлось без травм. Уже в середине первого тайма поле вынужден был покинуть Западня. В концовке встречи повреждение получил Бусько.

Ответный матч состоится в Луцке 8 июня.

"Карпаты" - "Волынь" - 0:0

"Карпаты": Кучинский, Ковтун, Мегремич, Федецкий, Гуцуляк, Хонгла, Клец, Бусько (Слива, 87), Мякушко, Понде (Дебелко, 82), Ди Франко (Мендес, 76)

"Волынь": Недилько, Симинин, Болденков, Неплях, Цюпа, Курко, Хагназари, Бартулович, Кожанов (Богомаз, 90+2), Западня (Климец, 24), Волошинович (Козьбан, 68)