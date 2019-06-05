Ушел из жизни создатель Лиги чемпионов УЕФА

Скончался бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон.

Об этом сообщили в Федерации футбола Швеции.

Функционер ушел из жизни в возрасте 89 лет. Юханссон занимал пост президента УЕФА на протяжении 27 лет - в период с 1990 по 2007 годы, что является рекордным показателем продолжительности пребывания для этой должности. Преемником шведского функционера стал француз Мишель Платини.

В 1998 году Юханссон баллотировался на пост президента ФИФА, однако в итоге он проиграл выборы Зеппу Блаттеру. Также футбольный функционер до 2005 года был президентом шведского футбольного клуба АИК. В честь Юханссона назван трофей юношеской Лиги УЕФА.

Именно при Юханссоне Кубок чемпионов был преобразован в Лигу чемпионов.

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