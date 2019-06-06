Украина - Сербия: пресс-конференция Шевченко

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрея Шевченко провел пресс-конференцию перед матчем 3-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Сербии, который состоится завтра, 7 июня.

Смотрите на "Апострофе" видео пресс-конференции Шевченко.

По словам наставника украинцев, защитник Виталий Миколенко восстановился после травмы и готов выйти на поле. Что касается вратаря, то решение о том, кто сыграет в воротах будет принято перед игрой.

Напомним, сборная Украины стартовала в отборочном турнире Евро-2020 с выездной ничьей с Португалией (0:0) и с победы в гостях над Люксембургом (2:1).

Украинская и сербская сборные ранее провели между собой три матча. В каждом из них победу одержала сборная Украины с общей разницей мячей 5:0.

После двух туров команда Андрея Шевченко возглавляет турнирную таблицу своей группы с 4 очками в активе. Сербия занимает 4-е место, набрав 1 очко в игре с той же Португалией на выезде.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Украина с большим трудом выиграла финал Кубка Лобановского.