Сыну легендарного игрока предложили уникальный для футбола контракт

В Румынии сыну лучшего игрока страны XX века Георге Хаджи предложили уникальный для футбола контракт.

Об этом в Twitter сообщает местный журналист Эмануэл Росу.

Так, владелец "Стяуа" Джиджи Бекали готов заплатить "Вииторулу" за полузащитника Яниса Хаджи 3,5 миллиона евро. Самому футболисту собственник самого титулованного клуба Румынии предлагает включить в контракт пункт, согласно которому тот будет выходить в стартовом составе команды во всех играх без права замены со стороны тренерского штаба. Реакция "Вииторула" и самого игрока на это предложение пока неизвестна.

Отметим, что Георге Хаджи является владельцем и главным тренером "Вииторула", за который выступает его сын.

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