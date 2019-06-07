Украина - Сербия: прогноз букмекеров на матч квалификации Евро-2020

В матче 3-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020 сборная Украины на своем поле сыграет с национальной командой Сербии. Встреча состоится 7 июня во Львове на стадионе "Арена Львов".

УКРАИНА - СЕРБИЯ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Букмекеры считают украинскую сборную фаворитом этого поединка. На победу "желто-синих" дается коэффициент 2,62, тогда как на успех Сербии - 3,00. Ничья оценивается коэффициентом 2,87.

УКРАИНА - СЕРБИЯ: ГДЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН

Украина лидирует в турнирной таблице группы В, набрав четыре очка в двух матчах. Сербия находится на четвертой позиции, имея в активе одно очко после одной игры.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, сыграют ли главные звезды сборной Украины в отборе Евро-2020.