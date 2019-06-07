RU  UA  EN

суббота, 8 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.35
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

8 июня

01:31
Завораживающее зрелище: на популярном курорте туристы на видео сняли двойной смерч
00:33
Определился соперник сборной Украины в полуфинале чемпионата мира
00:24
NASA показало видео кометного "дождя" на Луне

7 июня

23:54
Под Сумами полицейский на авто сбил ребенка: фото
23:35
Украина разгромила Сербию в фантастическом матче отбора на Евро-2020: видеообзор
23:08
Исчезновение самолета в небе над Киевом: подробности, данные о пострадавших, фото, видео
22:52
Украина - Сербия: видео голов
22:45
На Донбассе произошел мощный взрыв: первые подробности и фото с места ЧП
22:05
Под Ровно в тройное ДТП попала маршрутка с пассажирами: данные о пострадавших, фото
21:44
Наш список вас удивит: Вакарчук сделал неожиданное заявление
21:23
Под Киевом произошло смертельное ДТП с участием Tesla: фото и видео с места ЧП
20:59
В России задержали журналиста: в сети появилась мощная реакция, фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Украина - Сербия: стартовые составы

пятница, 07 июня 2019, 20:24
переглянути новину українською

Стали известны стартовые составы сборных Украины и Сербии на матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020, который состоится сегодня, 7 июня.

УКРАИНА - СЕРБИЯ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 21:45.

Украина: Пятов, Миколенко, Кривцов, Матвиенко, Караваев, Степаненко, Малиновский, Цыганков, Зинченко, Коноплянка, Яремчук

Запасные: Панькив, Лунин, Бутко, Соболь, Бурда, Безус, Кравец, Беседин, Пластун, Швед, Шепелев, Коваленко

Сербия: Дмитрович, Миленкович, Спайич, Коларов, Гачинович, Льяич, Тадич, Максимович, Костич, Прийович, Йович

Запасные: Райкович, Васильевич, Рукавина, Милетич, Живкович, А. Митрович, С. Митрович, Катай, Фейса, Радоньич, Лукич, Лазович

Ранее "Апостроф" сообщал, что Украина завоевала историческую путевку в 1/2 финала чемпионата мира.

Фотовзгляд

Все галереи
Объединение "Оппоблока" с 4 партиями. Фотографии с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Волынь - Карпаты: онлайн трансляция матча

Украина - Сербия - 5-0 Хроника матча, видео голов

Украина - Колумбия - 1-0 Хроника матча, видео гола

Нидерланды - Англия - 3-1 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: