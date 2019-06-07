Украина - Сербия: стартовые составы

Стали известны стартовые составы сборных Украины и Сербии на матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020, который состоится сегодня, 7 июня.

УКРАИНА - СЕРБИЯ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 21:45.

Украина: Пятов, Миколенко, Кривцов, Матвиенко, Караваев, Степаненко, Малиновский, Цыганков, Зинченко, Коноплянка, Яремчук

Запасные: Панькив, Лунин, Бутко, Соболь, Бурда, Безус, Кравец, Беседин, Пластун, Швед, Шепелев, Коваленко

Сербия: Дмитрович, Миленкович, Спайич, Коларов, Гачинович, Льяич, Тадич, Максимович, Костич, Прийович, Йович

Запасные: Райкович, Васильевич, Рукавина, Милетич, Живкович, А. Митрович, С. Митрович, Катай, Фейса, Радоньич, Лукич, Лазович

Ранее "Апостроф" сообщал, что Украина завоевала историческую путевку в 1/2 финала чемпионата мира.