Чемпионы мира позорно проиграли в отборочном матче Евро-2020: видео

В субботу, 8 июня, состоялись матчи 3-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Самый неожиданный результат случился в игре между сборными Турции и Франции.

Безоговорочными фаворитами встречи считались действующие чемпионы мира. Однако доказать свое превосходство на поле французы не смогли. Уже в первом тайме в их воротах побывало два мяча. Результативные удары на счету Каана Айхана и Дженгиза Ундера. Во втором тайме гостям так и не удалось переломить ход неудачно складывающейся для них встречи.

В итоге турки одержали уже третью победу и возглавили турнирную таблицу в своей группе. Примечательно, что за всю игру французы не нанесли ни одного удара в створ ворот хозяев.

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