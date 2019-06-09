Где смотреть онлайн Португалия - Нидерланды: расписание трансляций

В воскресенье, 9 июня, в Порту на стадионе "Драгау" состоится финальный матч Лиги наций, в котором встретятся сборные Португалии и Нидерландов.

ПОРТУГАЛИЯ - НИДЕРЛАНДЫ: ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

Начало игры - в 21:45.

Прямая трансляция противостояния португальской и нидерландской сборных пройдет на украинском телеканале "Футбол 1".

Между собой финалисты турнира провели 15 матчей. Преимущество в личных противостояниях удерживают португальцы. Они выиграли 7 матчей, на счету нидерландцев 2 победы при 6 ничьих.

Фаворитом предстоящего финала букмекеры видят тех же португальцев. На их победу можно поставить с коэффициентом 2,42. Ничья оценивается коэффициентом в 3,30. На выигрыш нидерландцев принимаются ставки с коэффициентом 3,10.

Ранее "Апостроф" сообщал, что игрок сборной Украины шокировал поступком футбольный мир после победы над Сербией.