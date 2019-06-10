Шевченко огласил заявку Украины на битву с Люксембургом

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко определился с заявкой на сегодняшний матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Люксембургом.

В заявку вошло 23 игрока.

Вратари: 1. Юрий Панькив, 12. Андрей Пятов, 23. Андрей Лунин.

Защитники: 3. Эдуард Соболь, 4. Сергей Кривцов, 5. Никита Бурда, 13. Игорь Пластун, 16. Виталий Миколенко, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко.

Полузащитники: 2. Владимир Шепелев, 6. Тарас Степаненко, 7. Николай Шапаренко, 8. Руслан Малиновский, 10. Евгений Коноплянка, 11. Марлос, 14. Марьян Швед, 15. Виктор Цыганков, 17. Александр Зинченко, 19. Роман Безус, 20. Виктор Коваленко.

Нападающие: 9. Артем Кравец, 18. Роман Яремчук.

В состав вернулся Марлос, пропустивший предыдущую игру с Сербией из-за травмы. Не попали в заявку Богдан Бутко и Артем Беседин.

Ранее "Апостроф" сообщал, что игрок сборной Украины шокировал поступком футбольный мир после победы над Сербией.