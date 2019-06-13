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Обидчик Кличко устроил настоящее шоу на битве взглядов: опубликовано видео

четверг, 13 июня 2019, 12:58
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Непобежденный бывший чемпион мира Тайсон Фьюри вновь оказался в центре внимания.

На этот раз одиозный спортсмен, известный своими неоднозначными выходками и высказываниями, провел необычную дуэль взглядов с немецким супертяжеловесом Томом Шварцем.

Во время традиционной церемонии Тайсон Фьюри начал позировать на камеру, словно известная модель. Соперник британца не растерялся и также подыграл на камеру.

После этого бойцы все же посмотрели друг другу в глаза, но и тут Фьюри выделился, когда попытался поцеловать своего оппонента.

Сам бой британца и немца пройдет 15 июня в Лас-Вегасе.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Усик рассказал, почему не хочет боксировать с "русским витязем".

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Раздел: Спорт Тема: Бокс
Теги: Фьюри, бокс

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