Обидчик Кличко устроил настоящее шоу на битве взглядов: опубликовано видео

Непобежденный бывший чемпион мира Тайсон Фьюри вновь оказался в центре внимания.

На этот раз одиозный спортсмен, известный своими неоднозначными выходками и высказываниями, провел необычную дуэль взглядов с немецким супертяжеловесом Томом Шварцем.

Во время традиционной церемонии Тайсон Фьюри начал позировать на камеру, словно известная модель. Соперник британца не растерялся и также подыграл на камеру.

После этого бойцы все же посмотрели друг другу в глаза, но и тут Фьюри выделился, когда попытался поцеловать своего оппонента.

Сам бой британца и немца пройдет 15 июня в Лас-Вегасе.

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