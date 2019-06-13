Первая битва Динамо и Шахтера в сезоне: названы дата и место

Первый трофей сезона 2019/2020 в Украине будет разыгран 28 июля на одесском стадионе "Черноморец".

Здесь пройдет матч за Суперкубок Украины между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо". Игра начнется в 21:00, сообщает официальный сайт УПЛ.

Продажа билетов пока не началась. О ее старте объявят на следующей неделе.

Действующим обладателем Суперкубка Украины является киевское "Динамо", которое в прошлом году в Одессе обыграло "Шахтер" со счетом 1:0.

"Динамо" же лидер по победам в турнире. Киевляне завоевывали трофей восемь раз, против семи у "Шахтера". Кроме грандов украинского футбола никто Суперкубок не завоевывал.

Ранее "Апостроф" сообщал, что опубликован календарь первого круга чемпионата Украины.