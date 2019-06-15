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Невероятные эмоции игроков сборной Украины после победы на чемпионате мира: видео

суббота, 15 июня 2019, 22:12
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В субботу, 15 июня, молодежная сборная Украины добилась невероятного успеха - впервые в истории наша команда стала чемпионом мира. В финальной игре турнира, который проходил в Польше, подопечные Александра Петракова оказались сильнее Южной Кореи (3:1).

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЗДРАВИЛ СБОРНУЮ УКРАИНЫ С ПОБЕДОЙ НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА

С финальным свистком последней игры на ЧМ игроки команды и тренерский штаб не скрывали эмоций. Вот так наша молодежная сборная отреагировала на выигрыш мирового форума.

УКРАИНА - ЮЖНАЯ КОРЕЯ: ВИДЕООБЗОР ФИНАЛА ЧЕМПИОНАТА МИРА

Турнир наша команда завершила с показателем в 6 побед и 1 ничьей.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в составе сборной Украины на ЧМ-2019 играл сын погибшего на Донбассе героя.

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