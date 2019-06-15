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Украина - Южная Корея: прогноз букмекеров на финал чемпионата мира

суббота, 15 июня 2019, 09:15
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15 июня в финальном матче чемпионата мира U20 сборная Украины будет играть с национальной командой Южной Кореи. Встреча состоится в польском городе Лодзь на стадионе "Видзев".

УКРАИНА - ЮЖНАЯ КОРЕЯ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 19:00.

Букмекеры считают нашу сборную фаворитом этого поединка. На победу сборной Украины предлагается коэффициент 2,50. Ничья оценивается коэффициентом 3,00. На успех представителей Азии можно поставить с коэффициентом 3,40.

Украинская сборная впервые дошла до финала мирового первенства. В полуфинале турнира украинцы неожиданно выбили главных фаворитов чемпионата мира - команду Италии.

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал, что в четвертьфинале сборная Украины обыграла Колумбию.

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