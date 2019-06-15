В "Манчестер Сити" приняли важное решение по звезде сборной Украины

"Манчестер Сити" продлит контракт с полузащитником сборной Украины Александром Зинченко.

Об этом сообщает Evening Standard.

По данным источника, английский клуб предложил украинцу новое пятилетнее соглашение. При этом главный тренер манкунианцев Хосеп Гвардиола рассчитывает, что именно Зинченко станет основным левым защитником команды в следующем сезоне. Ради этого Гвардиола даже отказался от планов купить нового левого защитника в летнее трансферное окно.

22-летний Зинченко перешел в "Манчестер Сити" летом 2016 года из "Уфы" за два миллиона евро. В минувшем сезоне украинец провел за "горожан" 29 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал пять результативных передач. Его нынешний контракт с клубом действует до лета 2020 года.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Зинченко сделал признание о своей девушке.