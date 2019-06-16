Сборная Аргентины опозорилась на старте Кубка Америки: видеообзор

В дебютном матче на Кубке Америки по футболу, который стартовал днем ранее в Бразилии, сборная Аргентины проиграла национальной команде Колумбии со счетом 0:2.

Игра получилась достаточно жесткой с большим количеством нарушений правил. Оба гола в матче были забиты во втором тайме. На 71-й минуте форвард колумбийцев Рохер Мартинес вошел в штрафную соперников и мощно пробил в дальний угол ворот. Голкипер аргентинцев Франко Армани от гола свою команду не спас. На 86-й минуте точку в игре поставил другой нападающий колумбийской команды - Дуван Сапата.

Аргентина - Колумбия - 0:2

Голы: Мартинес, 71; Сапата, 86.

Аргентина: Армани, Саравия, Пеццелья, Отаменди, Тальяфико, Паредес, Родригес (Писарро, 67), Ди Мария (де Пауль, 46), Ло Чельсо, Месси, Агуэро (Суарес, 79).

Колумбия: Оспина, Медина, Мина, Санчес, Тесильо, Куадрадо (Лерма, 64), Урибе, Барриос, Хамес, Фалькао (Сапата, 81), Муриэль (Мартинес, 14).

Вместе с Аргентиной и Колумбией в группе на Кубке Америки также выступают Парагвай и Катар.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Бразилия феерично стартовала на Кубке Америки.