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Сборная Украины впервые за 10 лет вышла на чемпионат Европы

понедельник, 17 июня 2019, 14:46
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Мужская сборная Украины по гандболу завоевала путевку в финальную стадию чемпионата Европы-2020.

Украинские гандболисты проиграли в матче 6-го тура отборочного турнира команде Черногории, но финишировали на третьем месте в своей группе, что позволило им пробиться в финальный раунд. Украина оказалась в числе лучших четыре команд, которые заняли третьи места в группах. Это будет первый большой турнир для национальной команды с 2010 года.

Черногория - Украина - 27:21 (12:7)

Евро-2020 пройдет одновременно в трех странах Австрии, Норвегии, Швеции с 9 по 26 января 2020 года. Впервые в турнире будут принимать участие 24 европейские сборные.

Украина в пятый раз выступит на чемпионате Европы. Лучший результат наши соотечественники показали в 2011-м году, заняв итоговое 11-е место.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Украина стала чемпионом Европы по футболу среди спортсменов с нарушениями слуха.

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