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Новый поворот в деле Платини: последняя информация

среда, 19 июня 2019, 12:09
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Бывший президент УЕФА Мишель Платини уже находится на воле.

Об этом AFP сообщил адвокат французского футбольного функционера Уильям Бурдон.

"Платини уже свободен. Слишком много шума на пустом месте", - сказал Бурдон.

Ранее Платини был задержан французской полицией из-за подозрений в коррупции при выборе страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года. Изначально бывший президент УЕФА проходил по делу в качестве свидетеля, однако когда он прибыл в полицию для дачи показаний, он был задержан.

Напомним, в 2010 году право проведения чемпионата мира 2022 года было отдано Катару. Тогда же Россия была выбрана в качестве хозяйки ЧМ-2018. Позже в СМИ появилась информация, что право проведения мирового футбольного форума обе страны получили благодаря взяткам высшим лицам в ФИФА и УЕФА.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в деле Платини появились новые подробности.

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