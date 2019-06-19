Новый поворот в деле Платини: последняя информация

Бывший президент УЕФА Мишель Платини уже находится на воле.

Об этом AFP сообщил адвокат французского футбольного функционера Уильям Бурдон.

"Платини уже свободен. Слишком много шума на пустом месте", - сказал Бурдон.

Ранее Платини был задержан французской полицией из-за подозрений в коррупции при выборе страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года. Изначально бывший президент УЕФА проходил по делу в качестве свидетеля, однако когда он прибыл в полицию для дачи показаний, он был задержан.

Напомним, в 2010 году право проведения чемпионата мира 2022 года было отдано Катару. Тогда же Россия была выбрана в качестве хозяйки ЧМ-2018. Позже в СМИ появилась информация, что право проведения мирового футбольного форума обе страны получили благодаря взяткам высшим лицам в ФИФА и УЕФА.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в деле Платини появились новые подробности.