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ФИФА готова принять сенсационное решение по ЧМ-2022

четверг, 20 июня 2019, 14:49
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Катар рискует потерять право проведения чемпионата мира по футболу 2022 года.

Об этом сообщает TNTSports.

По информации источника, из-за разгоревшегося коррупционного скандала в Международной федерации футбола (ФИФА) в секретном режиме начали обсуждать возможность передачи права проведения турнира другой стране. В настоящее время в ФИФА заняты поиском страны, которая бы в кратчайшие сроки смогла заменить Катар и подготовиться к принятию мирового форума.

Право проведения чемпионата мира 2022 года Катар получил в 2010 году. Тогда же Россия была выбрана в качестве хозяйки ЧМ-2018. Позже обе страны обвинялись в том, что получили это право посредством взяток.

Ранее "Апостроф" сообщал, что УЕФА принял итоговое решение по скандальному делу Мораеса.

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