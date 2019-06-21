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Шахтер готовит яркое прощальное мероприятие для легенды клуба: подробности

пятница, 21 июня 2019, 19:11
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Донецкий "Шахтер" принял решение устроить яркое прощание с легендарным капитаном команды Дарио Срной, который завершил карьеру.

В клубе заявили, что собираются провести прощальный матч.

Об этом сообщил генеральный директор "горняков" Сергей Палкин.

"Пока идет работа над форматом, и мы продумываем как будет проходить прощальный матч Дарио. Когда нам станет известно о том, как мы это сделаем, мы обязательно вам сообщим подробности", – сказал он.

Напомним, что в "Шахтере" Срна назначен ассистентом нового главного тренера "Шахтера" Луиша Каштру.

Капитан сборной Хорватии выступал в составе "оранжево-черных" с 2003 по 2018 год.

Ранее "Апостроф" сообщал, что защитник сборной Украины перешел в московское "Динамо".

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