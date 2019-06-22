Шахтер попрощался с Фонсекой и вручил ему оригинальный подарок: опубликовано фото

Бывший главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека в последний раз встретился с руководством донецкой команды.

На церемонии прощания генеральный директор клуба Сергей Палкин вручил португальскому специалисту именную футболку с числом "139". Именно столько матчей под руководством Фонсеки провели "горняки".

"Я провел три прекрасных, счастливых года. Игроки, работники клуба и болельщики - в моем сердце. Люди в Украине очень помогали мне, я постоянно чувствовал их поддержку и уважение, за что хочу поблагодарить.

"Шахтер" - замечательный клуб. Я желаю "Шахтеру" и его болельщикам всего наилучшего. Очень хочу, чтобы клуб продолжал побеждать и расти", - сказал Фонсека.

Ранее "Апостроф" сообщал, что звезда киевского Динамо попал в символическую сборную мира.