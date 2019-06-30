Скандальный украинский форвард забил гол в Европе: опубликовано видео

Бывший нападающий киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский отметился голом в матче чемпионата Беларуси.

Украинец, выступающий за брестское "Динамо", забил гол в поединке с "Ислочи" (5:1). Милевский удачно сыграл на добивании на 17-й минуте, отправив мяч в сетку с близкого расстояния.

Для Милевского этот гол стал первым в нынешнем сезоне. Форвард провел 13 матчей в первенстве Беларуси, забил один гол и отдал две результативные передачи.

В данный момент брестское "Динамо" лидирует в чемпионате Беларуси, набрав 33 очка.

34-летний Милевский ранее также выступал за "Борисфен", "Газиантепспор", "Хайдук", "Сплит", "Конкордия", "Тосно" и "Кишварду". За сборную Украины сыграл 50 матчей, в которых стал автором восьми забитых мячей.

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