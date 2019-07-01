Бывший игрок "Реала" и "Милана" возглавит украинский клуб

Новым главным тренером "Олимпика" станет бразильский специалист Жулио Сезар.

Эту информацию уже подтвердил президент донецкого клуба Владислав Гельзин. В частности, он сообщил, что 40-летний специалист уже провел три тренировки с командой, несмотря на то, что контракт с ним еще не подписан. Над соглашением работают юристы "Олимпика" и агент бразильца. В ближайшее время стороны официально оформят сотрудничество.

Также Гельзин рассказал, что рассматривал вариант с приглашением Жулио Сезара еще по ходу прошлого сезона. Однако тогда он не рискнул его пригласить, так как "побоялся столь резких изменений".

В бытность игроком Жулио Сезар поиграл в Европе за "Реал", "Милан" и "Бенфику".

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский клуб, который с трудом удержался в элите, попал в очередной скандал.