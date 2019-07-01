Украинскую чемпионку трогательно встретил муж после победы на Европейских играх: фото

Украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук поделилась романтическими мгновениями встречи со своим мужем, пловцом Михаилом Романчуком, после возвращения с Европейских игр, которые проходили в Минске.

На соревнованиях в столице Беларуси наша соотечественница одержала победу в прыжках в длину. По возвращении домой ее прямо в аэропорту встретил муж с цветами. Пара не скрывала своих эмоций при встрече после продолжительной разлуки.

Бех-Романчук является четырехкратной чемпионкой Украины и серебряной призеркой чемпионата Европы.

Романчук - чемпион Европы, призёр чемпионата мира, победитель летней универсиады 2017 года.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Украина вошла в тройку лучших стран на Европейских играх.