В Беларуси потроллили россиян за идею о совместном чемпионате

Главный тренер белорусского БАТЭ Алексей Бага поделился своим мнением о возможном участии своей команды в объединенном чемпионате с Россией, вопрос о создании которого активно обсуждается в РФ.

Слова Баги приводит Прессбол.

"Помните, как в фильме "Брат-2", на границе стояли и спрашивали: "Цель вашего визита?". Вот и я спрашиваю: цель этого попадания в российскую Премьер-Лигу? Что мы преследуем, туда войдя? Много слышу: набраться опыта. Хорошо. Потратили два килограмма денег, набрали опыт, заняли место, которое не позволяет играть в еврокубках, вернулись домой после 30-го тура. Где теперь нам опыт этот применять? На отдыхе "Все включено" применили его и пошли дальше тратить гроши?

Я вам скажу так про опыт, про который все говорят, что мы станем расти, как огурцы в теплице. БАТЭ, обыгрывая "Арсенал", "Баварию", ПАОК, получает опыт выше крыши. И мы сами формируем свой бюджет, не просим и не ходим с протянутой рукой. Вот мое мнение", - сказал Бага.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в России при загадочных обстоятельствах скончался перспективный спортсмен.