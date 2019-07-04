Украинский клуб подписал игрока европейской сборной: фото

"Карпаты" на своем официальном сайте объявили о подписании защитника "Прогресса" и сборной Люксембурга Марвина Мартинса. Стороны заключили соглашение сроком на два года.

В своей карьере 24-летний футболист помимо "Прогресса" также поиграл за "Шиффланже 95" и "Женесс". В составе сборной Люксембурга, которая является соперником национальной команды Украины по отборочному раунду чемпионата Европы 2020 года, защитник сыграл 6 матчей. Он принимал участие в игре с подопечными Андрея Шевченко, которая проходила... во Львове. Тогда украинцы благодаря голу Романа Яремчука одержали минимальную победу.

Мартинс перешел в "Карпаты" вслед за бывшим защитником "Лацио" Франьо Прце.

Ранее "Апостроф" сообщал, что испанские фанаты обрадовались продлению контракта с украинским футболистом.