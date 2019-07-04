Защитник сборной Украины перешел в европейский клуб

Защитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Эдуард Соболь перешел в "Брюгге".

Об этом сообщает официальный сайт бельгийского клуба

"Брюгге" арендовал футболиста до лета 2020 года с правом последующего выкупа.

В минувшем сезоне 24-летний Соболь выступал на правах аренды за чешский "Яблонец", за который сыграл 27 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи.

Соболь является воспитанником запорожского "Металлурга". Также защитник играл за "Металлист", "Зарю" и чешскую "Славию". За сборную Украины сыграл 11 матчей. Двукратный чемпион Украины, обладатель Кубка Украины. В 2013 году Соболь был признан лучшим молодым футболистом Украины в возрасте до 19 лет.

Ранее "Апостроф" сообщал, что футболист сборной Украины перешел в клуб итальянской Серии А.