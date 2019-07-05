Экс-игрок "Шахтера" показал зажигательный танец с российской любовницей: видео

Бывший звездный форвард донецкого "Шахтера" Луис Адриано порадовал своих поклонников очередными кадрами с отдыха, который он проводит в окружении своей возлюбленной - россиянки Екатерины Дорожко.

Как известно, парочка отправилась на отдых на греческий остров Миконос.

Так, на странице девушки в Instagram опубликовано видео, на котором она и бразильский футболист исполняют зажигательный танец.

Интересно, что совсем недавно пользователи социальной сети заметили кольцо на безымянном пальце правой руки Дорожко. При этом пара не спешит официально сообщать о приближающемся событии.

Напомним, что сейчас Адриано играет за шотландский "Селтик". До этого он выступал в составе итальянского "Милана" и московского "Спартака".

Ранее "Апостроф" сообщал, что бывший форвард "Шахтера" подарил шикарной любовнице дорогущий автомобиль.